Mercato - Barcelone : Que doit faire le Barça avec Antoine Griezmann ?

Publié le 26 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Le FC Barcelone est finalement parvenu à ses fins en 2019, après avoir essuyé un échec à l’été 2018, en recrutant Antoine Griezmann. Néanmoins, plus d’un an après son arrivée, le champion du monde tricolore peine à faire son trou et passe des moments difficiles en Catalogne. Quelle décision doit prendre le Barça avec Griezmann ? C’est notre sondage du jour !

Partira, ne partira pas… Pendant une bonne partie du mercato estival, Antoine Griezmann a été annoncé sur le départ du FC Barcelone, seulement une année après son arrivée en Catalogne. Malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues la saison passée, les chiffres n’ont pas masqué les problèmes d’intégration du champion du monde dans l’animation offensive du FC Barcelone. Déterminé à s’imposer au Barça , Antoine Griezmann a refusé d’aller voir ailleurs. Mais en ce début de saison, l’attaquant semble avoir perdu son football et n’est même plus une solution importante aux yeux de son entraîneur. En effet, face à Ferencvaros, Ronald Koeman a titularisé Francisco Trincao en Ligue des champions en milieu de semaine dernière et Pedri lors du Clasico face au Real Madrid. Le bilan de Griezmann lors de ses deux rencontres ? 10 minutes de jeu en tout. Peu, trop peu pour un joueur qui a coûté 120M€ au FC Barcelone. Alors serait-il temps de tourner la page pour le Barça , le mercato hivernal approchant à grands pas ?

Stop ou encore pour Griezmann ?