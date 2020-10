Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Koeman valide l'arrivée de Pjanic

Publié le 26 octobre 2020 à 16h00 par A.D.

Durant la dernière fenêtre de transferts, le FC Barcelone s'est attaché les services de Miralem Pjanic. Interrogé sur cette arrivée, Frenkie de Jong a estimé que le milieu bosnien était une très bonne pioche.

Lors du dernier mercato estival, Arthur Melo a rejoint la Juventus et Miralem Pjanic a fait le chemin inverse en direction du FC Barcelone. Après plusieurs semaines de négociations, La Vieille Dame et le Barça sont parvenus à trouver un accord et ont convaincu leurs joueurs respectifs de faire leurs valises. Alors que Miralem Pjanic évolue désormais dans le club catalan, Frenkie de Jong a jugé son arrivée. Lors d'un entretien accordé au site officiel de l' UEFA , l'ancien de l'Ajax a totalement validé ce transfert.

«Je suis vraiment heureux que Pjanic nous ait rejoint»