Mercato - Real Madrid : Pérez et Zidane ont identifié leur nouveau dossier brûlant !

Publié le 26 octobre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Indispensable au Real Madrid, Sergio Ramos voit pourtant son contrat prendre fin en juin prochain et sa prolongation semble loin d'être actée. Et si l'optimisme règne en interne, le temps presse dans ce dossier qui devient clairement prioritaire.

Arrivé durant l'été 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos dispute sa 16ème saison sous les couleurs merengue . Une longévité impressionnante dans un club d'une telle dimension dont il reste le patron. Capitaine madrilène, l'international espagnol est également l'âme de cette équipe dont il est indispensable par ses qualités mais également par son leadership comme en témoigne l'influence de son retour à la compétition pour la victoire contre le FC Barcelone (3-1), après la défaite du Real Madrid contre le Shakthar Donetsk en Ligue des Champions avec une charnière Varane-Militao qui n'a guère convaincu. Et pourtant, le contrat de Sergio Ramos prend fin en juin prochain, et jusque-là, il n'a toujours pas prolongé son bail ce qui place le Real Madrid dans une situation délicate, le défenseur espagnol étant en mesure de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier. Il y a quelques jours, il se montrait toutefois rassurant sur son avenir : « C'est un sujet que nous n'avons pas abordé. Cela ne me met pas mal à l'aise, ni le club. J'ai toujours dit que le sujet de l'avenir ne me concernait pas. Je suis à Madrid depuis de nombreuses années et je n'ai jamais envisagé de quitter l'équipe avec laquelle je veux être. Je ne pense pas qu'il y ait de problèmes. Je me concentre sur la saison. »

Prolonger Sergio Ramos, la priorité du Real Madrid