Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez pourrait débloquer le dossier Sergio Ramos !

Publié le 26 octobre 2020 à 12h00 par A.M.

Alors que le contrat de Sergio Ramos prend fin en juin prochain, la relation entre la capitaine du Real Madrid et son président, Florentino Pérez, pourrait bien être la clé de ce dossier.

Ce sera probablement l'un des dossiers chauds à suivre dans les prochaines semaines du côté du Real Madrid. Et pour cause, le contrat de Sergio Ramos prend fin en juin prochain et il sera donc libre de négocier avec le club de son choix en vue d'une signature pour la saison prochaine. Et pour le moment, les discussions seraient au point mort puisque le club merengue a pour stratégie de prolonger ses trentenaires saison après saison alors que Sergio Ramos espère au moins un nouveau bail de deux ans avec à la clé une augmentation salariale.

La relation Pérez-Ramos pourrait tout changer