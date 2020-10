Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe aux choses sérieuses pour Eriksen !

Publié le 26 octobre 2020 à 8h45 par A.D.

Dans une situation plus que compliquée à l'Inter, Christian Eriksen serait dans le viseur de Leonardo depuis le dernier mercato estival. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG ferait aujourd'hui partie des clubs les plus intéressés par le milieu offensif de l'Inter.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de Tottenham, Christian Eriksen a éprouvé le désir de changer d'air en janvier dernier. Séduit par l'international danois, l'Inter a sauté sur l'occasion et l'a recruté pour une somme proche de 27M€. Toutefois, les premiers mois de Christian Eriksen à Milan ne sont pas vraiment une réussite. En effet, le milieu de terrain de 28 ans ne semble pas convaincre Antonio Conte et éprouve les pires difficultés à emmagasiner du temps de jeu. Ce qui aurait pu provoquer son départ lors de la dernière fenêtre de transferts. D'autant que le PSG aurait été prêt à l'accueillir. Alors que Christian Eriksen est finalement resté à l'Inter, Leonardo serait toujours sur ses traces et serait même déterminé à se l'offrir.

L'Inter prêt à vendre Eriksen, le PSG à l'affût ?