Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros coup d’Al-Khelaïfi s’éloigne…

Publié le 26 octobre 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que son nom a dernièrement été lié au PSG par la presse italienne pour venir garnir l’organigramme du club de la capitale, Fabio Paratici a botté en touche concernant son avenir à la Juventus tout en affirmant y être pleinement épanoui.

Depuis son retour au PSG il y a près d’un an et demi, Leonardo s’est attelé à remettre le club de la capitale sur le droit chemin. Ainsi, l’été dernier, l’Italo-brésilien a recruté Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Et cet été, malgré un contexte financier inédit causé par la pandémie de Covid-19, Leonardo a fait preuve de créativité pour enrôler Moise Kean, Alessandro Florenzi, Rafinha Alcantara et Danilo Pereira. Cependant, malgré ce bon travail, il se pourrait que l’état-major du PSG ait une envie d’apporter un coup de fraicheur dans l’organigramme du club. Et pour cause, Tuttosport a annoncé le 9 octobre dernier que Paris aurait examiné la situation de Fabio Paratici, dont l’avenir à la Juventus s’écrirait en pointillés. Cependant, les propos de l’actuel directeur du football des Bianconeri n’invitent pas à l’optimisme dans ce dossier côté parisien.

« J'ai la chance d'avoir une bonne relation avec le président »