Mercato - OM : Pablo Longoria prévoit déjà un coup pour janvier !

Publié le 26 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM a terminé le mercato avec 5 recrues, Pablo Longoria serait toujours au travail pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Un premier dossier aurait été activé pour janvier.

Compte tenu des finances du club, l’OM devait s’attendre à un mercato compliqué. Cela n’a finalement pas été le cas. En effet, André Villas-Boas n’a enregistré que 2 départs (Bouna Sarr et Maxime Lopez), tout en pouvant compter sur 5 renforts. Aux yeux du Portugais, se renforcer était une priorité afin de pouvoir faire bonne figure sur tous les tableaux avec la Ligue des Champions cette saison. Cela a donc été chose faite durant le dernier mercato, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, dès janvier, l’OM aura une nouvelle occasion pour attirer du sang et Pablo Longoria serait déjà au travail.

Une recrue à Naples ?