Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé dans ce dossier XXL ?

Publié le 25 octobre 2020 à 16h45 par A.C.

L’Italie ne réussit décidément pas à Christian Eriksen, qui pourrait bel et bien quitter l’Inter au cours des prochains mois.

Tout le monde s’extasiait pour le transfert de Christian Eriksen à l’Inter. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste à Tottenham, le Danois pouvait en effet être le grand maître à jouer d’Antonio Conte. Mais voilà, en Serie A on n’a jamais vu le véritable Eriksen. Sa situation n’a d’ailleurs pas tardé à alerter les plus grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui devait garder un œil attentif sur la rencontre entre l’Inter et le Genoa de ce samedi. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que cette rencontre était un peu le rendez-vous de la dernière chance pour le milieu...

