Mercato - PSG : Leonardo aurait tenté un coup colossal avec Paredes !

Publié le 25 octobre 2020 à 17h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait coché le nom de Marcelo Brozovic. Pour faire plier l'Inter, le directeur sportif du PSG aurait proposé un échange avec Leandro Paredes. Toutefois, les Nerazzurri auraient refusé de négocier une telle opération.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, Leonardo voulait absolument renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le directeur sportif du PSG a réalisé quelques coups de dernière minute. En effet, dans les ultimes instants du mercato estival, Leonardo a offert à la fois Danilo Pereira et Rafinha à Thomas Tuchel. Mais avant de se tourner vers ces deux cibles, l'ancien du Milan AC aurait tenté d'attirer Marcelo Brozovic vers le PSG.

Un échange Paredes-Brozovic suggéré par Leonardo ?