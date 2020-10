Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel entre le Barça et Leonardo dans ce dossier XXL ?

Publié le 24 octobre 2020 à 15h45 par A.D.

Leonardo étudierait la possibilité de recruter Christian Eriksen depuis plusieurs semaines. Le directeur sportif du PSG devra cependant batailler avec le FC Barcelone.

Depuis son transfert à l'Inter, Christian Eriksen est dans une situation plus que compliquée. En effet, l'international danois éprouve les pires difficultés à trouver sa place dans l'effectif d'Antonio Conte. Ce qui aurait pu provoquer son départ lors du dernier mercato estival. Alors qu'il voulait absolument recruter au milieu de terrain cet été, Leonardo aurait songé à Christian Eriksen, mais ce dernier est finalement resté du côté de l'Inter. Toutefois, d'après les dernières informations de Calciomercato.it , le milieu offensif de 28 ans n'accepterait pas du tout son rôle chez les Nerazzurri et serait prêt à demander son départ au mois de janvier. Alors que le PSG pourrait profiter de la situation, la tâche ne devrait pas être simple pour autant. En effet, Leonardo aurait un adversaire très sérieux sur ce dossier.

Le Barça aurait enclenché la première