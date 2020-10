Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 17 octobre 2020 à 16h45 par A.D.

Alors qu'il y aurait une rupture totale entre Antonio Conte et Christian Eriksen, un départ serait inévitable pour le Danois. Selon la presse italienne, l'ancien de Tottenham devrait demander à quitter l'Inter dès cet hiver.

Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu à l'Inter, Christian Eriksen aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. D'ailleurs, Leonardo aurait songé à accueillir l'international danois au PSG cet été, mais il est finalement resté à Milan. Toujours en difficulté chez les Nerazzurri , Christian Eriksen traîne son spleen, mais fait toujours partie des plans d'Antonio Conte. « Pour moi, il joue avec un profond respect pour l'équipe. Je peux me tromper, mais je suis satisfait de ce que Christian donne à l'équipe, et je pense que lui aussi. Il y aura de la place pour lui comme pour tous les autres. Ce sera une saison longue et éprouvante » , a confié le coach de l'Inter ce vendredi. Malgré cette sortie d'Antonio Conte, Christian Eriksen ne devrait pas faire long feu chez les Nerazzurri .

Christian Eriksen compterait réclamer son départ