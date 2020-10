Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Eriksen !

Publié le 16 octobre 2020 à 21h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait songé à recruter Christian Eriksen pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Alors que l'international danois pourrait quitter l'Inter en janvier, Antonio Conte a lâché ses vérités sur la situation de son joueur.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Christian Eriksen serait de plus en plus incertain. Dans une situation compliquée à l'Inter, le milieu danois aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. D'ailleurs, Leonardo aurait souhaité en profiter pour attirer Christian Eriksen vers le PSG. Alors que son cas semble encore loin d'être réglé et qu'il pourrait partir en janvier, l'ancien de Tottenham a fait passer un message fort. « Bien sûr, comme tout le monde le sait, beaucoup de choses ont changé, je ne joue pas autant qu'à Tottenham, mais rien n'a changé, je suis enthousiaste quand je viens en équipe nationale, quel que soit le club dans lequel je joue. Je suis content de revenir à chaque fois, parce qu'ici ils me laissent jouer et je suis heureux » , a-t-il confié ce jeudi. Interrogé en conférence de presse sur les difficultés de Christian Eriksen, Antonio Conte a tenté de mettre les choses au clair avec son milieu de terrain.

«Je suis satisfait de ce que Christian donne à l'équipe, et je pense que lui aussi»