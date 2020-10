Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette pépite fait passer un message à Puel pour son avenir !

Publié le 17 octobre 2020 à 0h15 par D.M.

Arrivé à l’ASSE en 2019, Harold Moukoudi pourrait s’installer en défense centrale cette saison suite au départ de Wesley Fofana. Le joueur est d’ailleurs revenu sur son parcours et a évoqué sa relation avec Claude Puel.

Comme annoncé par le 10 Sport, Claude Puel a tout fait pour empêcher Wesley Fofana de s’engager avec Leicester. Finalement, les efforts de l’entraîneur de l’ASSE sont restés vains puisque le défenseur central a rejoint l’Angleterre pour un transfert estimé à 35M€ + 5M€ de bonus. Un départ qui devrait permettre à Harold Moukoudi d’obtenir du temps de jeu et de s’installer durablement en charnière centrale. Prêté la saison dernière à Middlesbrough, Moukoudi reste sur trois titularisations d’affilée en Ligue 1 et pourrait de nouveau être aligné ce dimanche face à l’OGC Nice. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur a évoqué son retour à l’ASSE, mais aussi sa relation avec son entraîneur Claude Puel.

« J'ai envie de rester et de m’inscrire longtemps dans le projet »