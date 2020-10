Mercato - OM : Lihadji, Nkounkou… Les regrets de l’OM !

Foot - Mercato - OM

Publié le 16 octobre 2020 à 22h15 par T.M.

Si l’OM a réussi à faire signer pro plusieurs de ses talents issus de son centre de formation, Isaac Lihadji et Niels Nkounkou ont eux quitté la Canebière. De quoi donner des regrets à Ricardo Carvalho.

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OM a vu Bouna Sarr filer au Bayern Munich et Maxime Lopez rejoindre Sassuolo. Mais d’autres départs sont aussi à noter sur la Canebière. En effet, durant l’été, le club phocéen a perdu certaines de ses pépites. Cela a été le cas avec Isaac Lihadji qui a préféré aller poursuivre sa progression au LOSC, tandis que Niels Nkounkou a lui cédé aux sirènes de Carlo Ancelotti à Everton. Ayant déjà du mal à faire éclore des talents de son centre de formation, l’OM a vu deux de ses plus grandes pépites filer loin du Vélodrome. Chose que regrette Ricardo Carvalho, adjoint d’André Villas-Boas.

« C’est dommage »