Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grande difficulté à cause…de Mediapro ?

Publié le 16 octobre 2020 à 17h45 par D.M. mis à jour le 16 octobre 2020 à 17h52

Propriétaire de la chaîne Téléfoot qui diffuse la grande majorité des rencontres de Ligue 1, Mediapro refuse de payer les droits TV. Une situation qui pourrait avoir des répercussions sur le mercato de l’OM.

L’OM a vécu une dernière journée de mercato mouvementée puisque le club a enregistré les départs de Maxime Lopez, mais aussi de Bouna Sarr. Le latéral droit a mis fin à son aventure à Marseille et a rejoint le Bayern Munich. Un départ qui a poussé les dirigeants à envisager le recrutement d’un joker. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM a étudié les pistes menant à Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (Metz), mais André Villas-Boas a indiqué ce jeudi que le club pourrait finalement attendre le prochain mercato pour mettre la main sur le successeur de Bouna Sarr : « On remet ça pour plus tard. C'est peut-être mieux d'attendre janvier pour le faire. On connait le marché français. Notre doublure à droite sera Yuto, ou bien on optera pour un changement de système. Si on a une situation d'urgence, on prendra un joker, mais sinon on attendra janvier ».

« L’OM va être dans l’embarras financièrement »