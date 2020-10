Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Villas-Boas revient sur son départ avorté !

Publié le 16 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas souhaitait quitter l’OM. Finalement, l’entraîneur portugais s’est ravisé. Un dossier sur lequel est revenu Ricardo Carvalho, adjoint du technicien marseillais.

Alors qu’André Villas-Boas est donc reparti pour une deuxième saison sur le banc de l’OM, cela était loin d’être gagné il y a quelques mois. En effet, sur la Canebière, on a tremblé pour le Portugais. Le 14 mai dernier, le club phocéen décidait de se séparer d’Andoni Zubizarreta. Or, Villas-Boas avait lié son avenir à celui de l’ex-directeur sportif marseillais. A l’OM, on craignait donc un départ de l’entraîneur lusitanien, qui a finalement été convaincu de rester. Un feuilleton qui a fait énormément parler et ce vendredi, pour La Provence , Ricardo Carvalho, adjoint d’André Villas-Boas à l’OM, a livré son sentiment à ce sujet.

« On sentait qu’on allait rester »