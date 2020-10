Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, Cuisance a déjà fait son trou

Publié le 16 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Recrue estivale de dernière minute, Michaël Cuisance semble déjà faire l’unanimité à l’OM. Que ce soit auprès de ses coéquipiers ou de son entraîneur André Villas-Boas.

Tout est allé si vite. En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Michaël Cuisance aurait pu dès le début du mercato s’engager en faveur de l’OM, déjà intéressé à l’époque. Néanmoins, par manque de marge financière suffisante, le club phocéen aurait pu céder le Français à Leeds United avec qui le Bayern s’était mis d’accord pour un transfert définitif avant que le pensionnaire de Premier League ne décide de se retirer de l’opération. À la toute fin du mercato, l’OM a obtenu le prêt de Cuisance. Pour le grand bonheur du staff et du vestiaire phocéen.

Amavi et Villas-Boas sous le charme