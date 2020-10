Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce coup de dernière minute de Claude Puel est totalement validé !

Publié le 16 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Afin de compenser le départ de Wesley Fofana, l'ASSE a obtenu le prêt de Panayiótis Rétsos qui débarque en provenance du Bayer Leverkusen. Un joli selon Guillaume Gillet.

Les dernières heures du mercato ont été agitées du côté de l'AS Saint-Etienne qui était en quête d'un nouveau défenseur central afin de compenser le départ de Wesley Fofana. Dans cette optique, un retour de William Saliba a été envisagé, mais c'est finalement Panayiótis Rétsos qui a débarqué sous la forme d'un prêt. Le défenseur grec arrive en provenance du Bayer Leverkusen, et à en croire Guillaume Gillet, qui l'a côtoyé à l'Olympiakos, l'ASSE a réalisé un joli coup.

Restos, le joli coup de l'ASSE ?