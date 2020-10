Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme menace plane encore sur les Verts !

Publié le 16 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré la belle vente de Wesley Fofana, l'ASSE n'a pas encore totalement réglé ses soucis financiers et va encore devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes...

« La question, ce n'est pas de savoir si le club ne pouvait pas dire non, il n'y a même pas de débat. Entre pérenniser le club et ses salariés et garder Wesley, il n'y a aucun débat. Le club a fait des investissements avec des budgets conséquents, il faut rembourser beaucoup de choses et se remettre au niveau des possibilités du club . » Après le départ de Wesley Fofana, Claude Puel a expliqué que l'ASSE n'avait pas le choix dans ce dossier et ne pouvait pas se permettre de repousser une offre de 40M€. Et pour cause, la situation financière du club est très compliquée.

L'ASSE doit toujours vendre

En effet, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, la vente de Wesley Fofana n'est pas suffisante pour assainir les comptes du club. Par conséquent, l'ASSE va encore devoir vendre des joueurs, soit immédiatement dans des championnats où le mercato est encore ouvert, soit durant le mercato d'hiver. Plusieurs joueurs sont ainsi concernés à commencer par Ryad Boudebouz voire Wahbi Khazri qui possède un très gros salaire.