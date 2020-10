Foot - Mercato

Mercato : Amavi valide le retour de Ben Arfa en Ligue 1

Publié le 15 octobre 2020 à 12h49 par G.d.S.S. mis à jour le 15 octobre 2020 à 12h51

Futur adversaire des Girondins de Bordeaux en championnat avec l’OM, Jordan Amavi a livré son point de vue sur le recrutement d’Hatem Ben Arfa.