Mercato - Real Madrid : Thibaut Courtois lance un appel à Sergio Ramos !

Publié le 15 octobre 2020 à 12h00 par La rédaction

En fin de contrat dans un an, Sergio Ramos suscite les convoitises des grands d’Europe. Alors que sa prolongation tarde à tomber de la part des dirigeants du Real Madrid, Thibaut Courtois affirme vouloir garder son capitaine.

Et si, après 16 ans de vie commune, les routes du Real Madrid et de Sergio Ramos se séparaient ? C’est l’hypothèse folle que suscite la situation actuelle du capitaine des Merengue . Alors que l’expiration de son contrat approche, en juin prochain, le club n’a toujours pas fait de proposition à son défenseur iconique. Sans surprise, l’éventualité de récupérer un tel joueur gratuitement attire les grosses écuries européennes, dont le PSG qui voit en Sergio Ramos le possible successeur de Thiago Silva, que Leonardo n’a pas trouvé cet été.

« Nous devons gagner une Ligue des Champions ensemble »