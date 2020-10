Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir se faire une raison pour cette piste de longue date

Publié le 16 octobre 2020 à 1h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait toujours dans un coin de tête le recrutement de Gianluigi Donnarumma. Cependant, le portier du Milan AC s’éloignerait d’une arrivée à Paris et se rapprocherait même d’une prolongation au Milan AC.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo semble avoir des vues sur Gianluigi Donnarumma qu’il connaît parfaitement de par son passage au sein du club rossoneri. Finalement, le PSG a recruté en toute fin du mercato estival de 2019 Keylor Navas. Pour autant, le profil de l’international italien aurait toujours intéressé la figure de proue de la direction parisienne. Néanmoins, le Milan AC ne devrait pas laisser filer son portier. Après la prolongation de contrat de Zlatan Ibrahimovic, le directeur sportif milanais Paolo Maldini faisait passer ce message. « Il est en fin de contrat dans un an. Nous réglons actuellement celui de Zlatan, après nous négocierons pour Gigio. Nous sommes optimistes et nous ferons une offre à la hauteur du joueur. Il y a une préoccupation mais nous sommes optimistes » . Et ladite prolongation se dessinerait réellement.

Le PSG toujours dans le coup pour Donnarumma, mais…