Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du Milan AC pour Donnarumma !

Publié le 25 août 2020 à 20h15 par T.M.

Alors que Gianluigi Donnarumma a toujours eu la cote au PSG, l’Italien n’a plus qu’un an de contrat avec le Milan AC. Une situation que le club lombard a bien l’intention de résoudre prochainement comme l’a fait savoir Paolo Maldini.

Cet été encore, le dossier des gardiens va revenir sur la table au PSG. Alors que Keylor Navas est intouchable en tant que numéro 1, la question est de savoir qui sera sa doublure. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico n’a pas été conservé malgré une option d’achat. De son côté, Alphonse Areola, de retour d’un prêt au Real Madrid, ne va certainement pas vouloir assumer ce rôle de numéro 2 avec l’Euro qui se profile. Un départ est donc attendu et il en est de même pour Marcin Bulka et Garissone Innocent, qui devraient être prêtés. Qui va donc venir au PSG ? Depuis plusieurs mois désormais, il est question d’un intérêt pour Gianluigi Donnarumma, que Leonardo connait d’ailleurs bien pour l’avoir côtoyé au Milan AC.

Ibrahimovic, après Donnarumma !