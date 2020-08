Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Thiago Silva, une bonne nouvelle pour le PSG ?

Publié le 25 août 2020 à 18h15 par T.M.

Pour Thiago Silva, l’aventure au PSG serait désormais terminée. De quoi donner des regrets à certains, mais visiblement, au sein du club de la capitale, on serait visiblement de ce scénario. Explications.

En fin de contrat en juin dernier, Thiago Silva a finalement prolongé de quelques semaines avec le PSG pour terminer la Ligue des Champions. La fin de l’aventure aura pu être belle, mais ça s’est finalement soldé sur une défaite en finale face au Bayern Munich. Désormais, un nouveau chapitre s’ouvrir pour le Brésilien étant donné que Leonardo ne semble pas vraiment enclin à lui offrir une prolongation, au grand dam de certains. Libre de s’engager où il le souhaite, Thiago Silva serait d’ailleurs en partance pour Chelsea où tout serait quasiment réglé pour l’accueillir. La fin d’une ère au PSG, où on se réjouirait toutefois de cela.

Un poids en moins ?