Mercato - PSG : Nouvelle précision de taille sur le futur contrat de Thiago Silva !

Publié le 25 août 2020 à 11h45 par Th.B.

Alors que son départ du PSG semble se confirmer après qu’un accord aurait été trouvé avec Chelsea, Thiago Silva semble avoir assuré son avenir jusqu’au Mondial 2022 qu’il aimerait disputer avec la Seleçao au Qatar.

Et si Thiago Silva voyait son souhait se réaliser ? Bien qu’il soufflera sa 36ème bougie au mois de septembre, le désormais capitaine du PSG, il le restera jusqu’à son départ officiel, estime pouvoir performer au haut niveau pendant au moins deux saisons, à savoir jusqu’à la Coupe du monde au Qatar en 2022. Récemment, O Monstro faisait passer le message suivant à l’ AFP. « Si j’ai envie de jouer jusqu’à 40 ans, je pense pouvoir y arriver. Mais ça va dépendre où je vais jouer, de mon physique aussi. J’essaie de me préparer pour aller jusqu’au bout. C’est très important de me motiver chaque jour pour avoir la possibilité de continuer jusqu’au Mondial 2022 au Qatar. Je commence déjà à me préparer pour ça » . En fin de contrat avec le PSG, Silva devait donc parvenir à trouver un club capable de lui promettre un bail de deux saisons. Chelsea serait en pole pour l’accueillir et serait même parvenu à obtenir l’aval du joueur selon Téléfoot . De son côté, Sky Sports révélait ces dernières heures que le Brésilien signerait un contrat d’un an chez les Blues . Mais la durée du bail en question serait inexacte.

Thiago Silva à Chelsea jusqu’à l’été 2022 ?

Journaliste pour The Guardian et pour Sky Sport Italia , Fabrizio Romano a assuré sur son compte Twitter lundi soir que l’opération Thiago Silva était bouclée. Et ce serait bien Chelsea qui raflerait la mise dans ce dossier. Selon lui, la Fiorentina n’aurait plus aucune chance de témoigner de l’arrivée du Brésilien dans son effectif. Thiago Silva aurait accepté l’offre des dirigeants londoniens pour deux saisons, à savoir jusqu’en juin 2022. Dans les prochains jours, une annonce devrait avoir lieu.