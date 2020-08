Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros désaccord entre Tuchel et Leonardo pour Thiago Silva ?

Publié le 25 août 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Thiago Silva a déjà annoncé qu’il partirait librement fin août, conformément au souhait de Leonardo. Mais Thomas Tuchel ne l’entend pas forcément de cette oreille…

« C’était mon dernier match à Paris. Je suis triste. Je m’excuse auprès des supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour », indiquait Thiago Silva dimanche soir sur RMC Sport après la défaite concédée par le PSG en finale de la Ligue des Champions, et le défenseur brésilien actait donc son départ du club de la capitale. D’ailleurs, il semble s’être sensiblement rapproché de Chelsea où il devrait s’engager librement cet été. Pourtant, de son côté, Thomas Tuchel s’est montré moins catégorique sur l’issue de ce dossier, et l’entraîneur allemand du PSG envisagerait même une prolongation de Thiago Silva.

Leonardo veut passer à autre chose