Mercato - PSG : La prolongation de Neymar doit-elle être la grande priorité de Leonardo ?

Publié le 25 août 2020 à 16h01 par La rédaction

Muet face au but mais déterminant dans le jeu, Neymar a réalisé un Final 8 contrasté à Lisbonne, permettant toutefois au PSG d'atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Désormais, le club de la capitale envisage la prolongation de sa star, mais le PSG doit-il tout faire pour renouveler le Brésilien ?

Neymar aura vécu une saison unique pour sa troisième année au PSG. Hué et poussé vers la sortie par les supporters rouges et bleus à la rentrée 2019 après avoir été au cœur du mercato estival avec son départ avorté vers le FC Barcelone, Neymar a grandement contribué au parcours historique du PSG dans cette Ligue des Champions, se montrant impressionnant face à l'Atalanta et Leipzig. Malheureusement pour le PSG, la star brésilienne n'a pas affiché le même niveau face au Bayern Munich (1-0) dimanche soir à l'occasion de la finale, mais pas de quoi inciter Leonardo et le Qatar à se séparer de la tête de gondole du projet QSI.

La prolongation de Neymar, nouvelle priorité du PSG ?