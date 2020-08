Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo dicté par… Tuchel ?

Publié le 25 août 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que le PSG peut désormais se concentrer sur son recrutement, Thomas Tuchel compte bien avoir son mot à dire auprès de Leonardo.

Avec la Ligue des Champions qui retenait l’attention de tout le club, Leonardo avait remis les dossiers mercato du PSG à plus tard. Les échéances européennes désormais passées, le directeur sportif parisienne peut revenir aux affaires et résoudre les nombreux chantiers au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. D’ailleurs, après la rencontre face au Bayern Munich, Tuchel n’avait pas hésité à interpeller Leonardo pour le mercato, lâchant : « Si on veut être compétitif et à ce niveau, il faut profiter du mercato maintenant et rendre l’équipe meilleure. (…) Si on veut conserver ce niveau, nous devons bâtir une équipe très très forte ».

Un mercato made in Tuchel ?