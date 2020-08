Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Thomas Tuchel évoque une prolongation au PSG !

Publié le 25 août 2020 à 10h15 par T.M.

Après la défaite du PSG en Ligue des Champions, les rumeurs n’ont pas mis longtemps à circuler à propos de l’avenir de Thomas Tuchel. L’Allemand a d’ailleurs évoqué le sujet et la possibilité de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2021.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, l’avenir de Thomas Tuchel s’est assombri, lui qui avait pourtant prolongé l’été dernier, étant désormais sous contrat jusqu’en 2021. Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, l’Allemand jouait notamment gros en Ligue des Champions. Le parcours a finalement été exceptionnel, malgré la défaite en finale contre le Bayern Munich. De quoi assurer la présence de Tuchel sur le banc du PSG pour cette saison 2020-2021 ? Le doute existe tout de même. Dans la foulée de cette rencontre, Gianluca Di Marzio expliquait qu’en interne, un départ de l’entraîneur parisien était évoqué.

« On va discuter de tout cela »