Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’opération Lionel Messi déjà préparée par Pep Guardiola ?

Publié le 25 août 2020 à 9h30 par T.M.

Alors que l’incertitude règne concernant l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, du côté de Manchester City, on souhaiterait être prêt au cas où la porte s’ouvrirait pour la star argentine.

Continuer ou ne continuera pas ? Telle est actuellement la question concernant Lionel Messi. Alors que l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, il aurait déjà fait part de ses envies d’ailleurs à Ronald Koeman. Excédé par la situation actuelle au sein du club catalan, le sextuple Ballon d’Or pourrait donc s’offrir un nouveau challenge. La planète football pourrait donc trembler dans les prochaines semaines, mais reste à savoir quel club pourrait assumer une telle opération, et elle s’annonce colossale, afin de faire venir Lionel Messi. Alors que l’Inter Milan, le PSG ou Manchester City ont été cités parmi les possibles prétendants, dans le nord de l’Angleterre, on se pencherait bien sur la question.

Manchester City étudie l’opération Messi !