Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dans une impasse pour Juan Bernat ?

Publié le 25 août 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que son contrat prendra fin en juin 2021, le PSG aurait l’intention de prolonger Juan Bernat. Problème, les discussions pour le renouvellement du bail de l’Espagnol n’avanceraient pas vraiment.

Arrivé au PSG sur la pointe des pieds à l’été 2018 en provenance du Bayern Munich, Juan Bernat a finalement fait s’envoler les doutes qui l’entouraient à sa venue en s’imposant comme un titulaire en puissance sur le flanc gauche de la défense parisienne. Cependant, ses belles performances et sa capacité à être décisif dans les grands matchs auraient conduit plusieurs grandes écuries européennes à s’intéresser à lui, à commencer par le FC Barcelone qui serait en quête d’une doublure à Jordi Alba. Et alors que son contrat prendra fin dans seulement un an, la situation de Juan Bernat inquiète. Le PSG aimerait le prolonger depuis maintenant plusieurs mois, mais les négociations traîneraient en longueur. Et à en croire les derniers échos sur ce dossier, les choses n’auraient pas véritablement évolué…

Juan Bernat aurait des exigences salariales très élevées !