Mercato - PSG : Leonardo aurait une carte à jouer avec ce joueur de Premier League !

Publié le 24 août 2020 à 21h45 par H.G. mis à jour le 24 août 2020 à 21h47

Alors que le PSG souhaiterait renforcer le flanc droit de sa défense, le club de la capitale se serait vu offrir les services d’un joueur évoluant en Premier League, et plus précisément du côté d’Arsenal.

Après avoir perdu la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich ce dimanche (1-0), le PSG s’est maintenant lancé dans la préparation de la saison 2020-2021. Et dans cette optique, le club de la capitale chercherait à se renforcer dans certains secteurs qui ont fait défaut tout au long du dernier exercice. L’un de ces derniers est celui des latéraux, et plus particulièrement sur le flanc droit où Thilo Kehrer n’est pas parvenu à pleinement convaincre. Dans cette perspective, le PSG se serait lancé en quête d’un nouveau joueur capable de performer davantage dans son couloir droit, et il se serait notamment vu offrir Hector Bellerin dans cette optique.

Le PSG réfléchirait à la possibilité de recruter Hector Bellerin !