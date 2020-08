Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme décision prise pour la doublure de Mauro Icardi ?

Publié le 24 août 2020 à 21h15 par T.M.

Avec le départ d’Edinson Cavani, le PSG pourrait avoir besoin d’un nouvel attaquant en plus de Mauro Icardi. A moins que Leonardo n’en décide autrement…

Pleinement concentré sur le mercato du PSG, Leonardo voit les chantiers se multiplier. Outre celui du milieu de terrain, le directeur sportif doit résoudre certaines questions dans le secteur offensif. Alors que Thomas Tuchel pourra compter sur ses 4 stars (Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria), le problème concerne les solutions de rechange, surtout au poste d’avant-centre. Alors que Mauro Icardi a définitivement été acheté par le PSG, avec le départ d’Edinson Cavani, il n’y a plus qu’Arnaud Kalimuendo (18 ans) pour le seconder. Dernièrement, il était ainsi question de recruter un nouvel attaquant pour Leonardo, mais les plans pourraient finalement évoluer.

Plus une priorité ?