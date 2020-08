Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bennacer, Guendouzi… Leonardo se démène pour régler ce gros chantier !

Publié le 24 août 2020 à 16h15 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo rêve d’une arrivée de Sergej Milinkovic. Pour autant face à la complexité de ce dossier et les plans du PSG pour cet été, d’autres profils seraient à l’étude.

Alors que le PSG va devoir digérer l’échec en finale de Ligue des Champions, Leonardo peut désormais pleinement se concentrer sur le mercato estival. Et jusqu’au 5 octobre, date de la fermeture du marché, cela risque d’être mouvementé du côté de la capitale. Un nouveau milieu de terrain est notamment très attendu au PSG, une priorité aux yeux de son directeur sportif, qui fait notamment le forcing pour Sergej Milinkovic-Savic. Toutefois, comme l’explique L’Equipe ce lundi, le joueur de la Lazio est très cher, ce qui pourrait alors obliger Leonardo a regardé ailleurs pour trouver le milieu de terrain tant désiré.

Quel milieu de terrain pour le PSG ?

Le dossier du milieu de terrain devrait donc désormais animer l’actualité du PSG. Et selon le quotidien sportif, les pistes sont nombreuses pour Leonardo. Ainsi, outre Sergej Milinkovic-Savic, le dirigeant parisien suivrait également de près Ismaël Bennacer (Milan AC) et Matteo Guendouzi (Arsenal). Deux dossiers déjà évoqués depuis quelques semaines, mais qui répondent surtout à une grande volonté du PSG pour cet été : recruter des joueurs formés en France. Face à cette demande de l’UEFA pour la liste de joueurs en Ligue des Champions, Leonardo pourrait donc se tourner vers l’Algérien, formé à Arles-Avignon, ou bien le Français, passé par le centre de formation du PSG et qui a terminé son apprentissage à Lorient.