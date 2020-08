Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros couac se confirme pour Leonardo avec Milinkovic-Savic !

Publié le 24 août 2020 à 11h45 par T.M.

La Ligue des Champions désormais terminée, Leonardo va pouvoir se concentrer sur le recrutement du PSG. Et en ce qui concerne le dossier Milinkovic-Savic, le Brésilien devrait bien se heurter à quelques difficultés.

Le PSG va finalement devoir encore attendre un an pour espérer enfin soulever la Ligue des Champions. Un échec en finale face au Bayern Munich qui va toutefois donner envie au club de la capitale de revenir au plus vite à ce stade de la compétition. Pour cela, il faudra se renforcer pour espérer soulever le Graal et Leonardo va enfin pouvoir s’activer. Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 5 octobre prochain, le directeur sportif du PSG entend bien renforcer l’effectif de Thomas Tuchel afin de lui donner de nouvelles solutions. Au rang des priorités, on retrouverait notamment l’arrivée d’un ou deux milieux de terrain avec une préférence pour Sergej Milinkovic-Savic. Toutefois, attirer le joueur de la Lazio ne sera pas une mince affaire.

Un dossier onéreux !