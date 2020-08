Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La piste prioritaire de Leonardo sauvée… grâce à la Ligue des Champions ?

Publié le 23 août 2020 à 15h30 par H.G. mis à jour le 23 août 2020 à 15h32

Alors que Leonardo a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité de recrutement pour cet été, le directeur sportif du PSG était mal embarqué dans ce dossier à cause des hautes prétentions de la Lazio. Mais cette situation pourrait désormais avoir changé grâce au parcours des hommes de Thomas Tuchel en Ligue des Champions.

Une fois encore, Leonardo s’est fixé comme grand objectif de renforcer l’entrejeu du PSG. L’été dernier déjà, le directeur sportif avait enregistré les arrivées d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et de Pablo Sarabia dans une moindre mesure afin de consolider le milieu de terrain parisien. Seulement voilà, il faut croire que l’Italo-brésilien reste sur sa faim malgré ces arrivées. En effet, Leonardo souhaiterait dans l’idéal enregistrer l’arrivée de deux milieux de terrain dans les prochaines semaines et, dans cette perspective, il a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité. Une première offre a d’ores et déjà été transmise à la Lazio, à hauteur de 60M€, mais celle-ci ne convient pas à l’écurie italienne qui a donc refusé cette offre. Et pour cause, si l’international serbe est la priorité de Leonardo, ce dossier est bien plus compliqué qu’il n’y paraît.

Sergej Milinkovic-Savic, une piste compliquée…

Auteur d’une excellente saison du côté de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic est ouvert à la possibilité de quitter les Biancocelesti pour rejoindre Neymar et Kylian Mbappé dans la capitale française. Pour autant, un coup de froid est intervenu pour deux raisons dans le dossier comme nous vous l’avons révélé le 11 août dernier. La première est que celui qu’on surnomme le Sergent est ouvert à toutes les possibilités, y compris celle de rester à la Lazio la saison prochaine, d’autant plus que le club romain est parvenu à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions grâce à sa quatrième place en Serie A. La seconde raison tient au fait que la piste Sergej Milinkovic-Savic est très onéreuse, et en ces temps où l’économie du football subit de plein fouet les retombées économiques de la pandémie de Covid-19, c’est une donnée qu’il faut clairement prendre en compte. L’international serbe en serait lui-même conscient, d’autant plus que le PSG ne dispose pas de liquidités conséquentes cet été. La Lazio n’est en effet pas ouverte à l’idée de laisser partir Sergej Milinkovic-Savic contre moins de 80M€, tandis que les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas en mesure de débourser plus de 60M€… à moins que le parcours des hommes de Thomas Tuchel en Ligue des Champions ait tout changé !

… mais qui pourrait bientôt se débloquer grâce à Doha !