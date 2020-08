Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur cette piste de longue date

Publié le 23 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Alors que Leonardo est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour cette nouvelle saison de Ligue 1, le profil d’Allan était très apprécié par le directeur sportif du PSG. Cependant, les négociations auraient été bloquées par le Napoli dans ce dossier…

La priorité de Leonardo, sur le marché des transferts, semble claire : il souhaite se renforcer au milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com , le directeur sportif du PSG cible Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ismaël Bennacer (AC Milan) ou encore Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Cependant, plusieurs de ces pistes pourraient être à oublier. Et le Brésilien serait même bloqué avec cette piste de longue date, qui mène à l’un de ses compatriotes…

Naples aurait bloqué les négociations avec Allan