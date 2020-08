Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouvel échec pour Zidane sur le marché !

Publié le 23 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juin dernier, le Real Madrid s’était approché du Stade Rennais avec une offre pour Eduardo Camavinga. Mais le principal intéressé a scellé son avenir au micro de Téléfoot.

Grosse promesse du football français, Eduardo Camavinga (17 ans) a déjà les plus grands cadors européens à ses pieds. Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 5 juin dernier que le Real Madrid avait proposé une offre de 50M€ + 10M€ de bonus au Stade Rennais pour s’attacher les services du milieu de terrain. Le PSG, le Borussia Dortmund ou encore le Milan AC a également des vues sur Camavinga. Mais le Rennais ne se voit pas ailleurs qu’au sein du club breton la saison prochaine.

« Tout simplement, je suis rennais »