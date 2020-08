Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga scelle son avenir !

21 août 2020

Courtisé par de nombreux clubs européens, dont le Real Madrid, Eduardo Camavinga a annoncé qu’il restera à Rennes la saison prochaine.

Âgé seulement de 17 ans, Eduardo Camavinga a été l’une des révélations de la dernière saison de Ligue 1. Auteur de grandes performances sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain a attiré le regard de nombreux clubs européens. Le Real Madrid ou encore le PSG se seraient intéressés à Eduardo Camavinga. Toutefois, le président de l’équipe bretonne, Nicolas Holveck, avait indiqué qu’Eduardo Camavinga devrait rester à Rennes la saison prochaine et disputer la Ligue des champions avec son club formateur : « Oui car avant tout lui le souhaite. Quand vous êtes dans votre club formateur, que vous n’avez pas dix-huit ans encore et que vous avez la chance de pouvoir jouer la champion's Ligue avec votre club ça donne beaucoup d’envie. Eduardo est très attaché à son club. Il prend beaucoup de plaisir, on le voit tous les jours à l’entraînement. Pour nous pouvoir faire la champion's Ligue avec Eduardo ça nous donne aussi une énorme envie. »

« Je serai rennais cette saison »