Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City… Ce que le Barça pense du feuilleton Messi

Publié le 21 août 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 21 août 2020 à 19h32

Entre attente pour une prolongation et les velléités de départ de Lionel Messi, le FC Barcelone patiente et laisserait son capitaine respirer en cette période de trouble. Mais en ce qui concerne les supposés intérêts pour La Pulga, aucune approche concrète n’aurait été formulée, bien qu’un transfert ne serait pas mal vu en interne.

Et si 20 ans après son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi venait à quitter son club de toujours ? À 13 ans, l’Argentin a déposé ses valises à la Masia en 2000 et comme disent nos voisins d’Outre-Manche, le reste appartient à l’histoire. Une pléiade de trophées collectifs et individuels remportés, une réputation telle qu’il est considéré comme étant l’un des meilleurs joueurs du monde. Cependant, le FC Barcelone est sur le déclin depuis quelques saisons. Les performances du Barça en Europe le démontrent et l’écroulement de l’équipe depuis le restart en Liga le souligne. Le FC Barcelone avait l’opportunité de remporter une troisième fois d’affilée le championnat d’Espagne et a dû laisser filer le titre au Real Madrid. Dans la foulée de l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), la plus grosse humiliation de l’histoire du Barça , les rumeurs de départ de Lionel Messi se sont intensifiées. Les plus grands clubs pourraient se l’arracher y compris le PSG. Ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro a récemment fait savoir que le club de la capitale était plus qu’une simple possibilité. « Aujourd'hui, sans aucun doute, il est plus facile pour Messi d'aller au PSG que pour Neymar de revenir à Barcelone. Aussi bien Messi que Cristiano Ronaldo. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar. ». De son côté, le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar a expliqué que l’Inter et le PSG étaient les deux clubs intéressés quand Manchester City n’aurait pas bougé le petit doigt. Mais qu’en est-il de la volonté du principal intéressé

Au coeur des rumeurs, Messi envisagerait bien un départ…

Journaliste pour Esporte Interativo , Marcelo Bechler a fait savoir que l’idée de rejoindre Manchester City plairait particulièrement au capitaine du FC Barcelone alors qu’il aurait assuré à Ronald Koeman au cours d’un entretien avec le nouvel entraîneur du Barça , qu’il prenait en considération un départ du club culé. Le technicien néerlandais compterait sur lui pour la saison prochaine. Au même titre que la majorité de la direction du FC Barcelone qui attendrait que la colère de Messi passe concernant les résultats sportifs du Barça . Mais au sein du comité de direction, on ne serait pas tous sur la même longueur d’onde pour Lionel Messi.

… Le Barça en désaccord concernant l’avenir de Messi ?