Mercato - Barcelone : PSG, Inter… Cette prédiction sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 21 août 2020 à 11h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines, Gianluca Di Marzio considère que l’international argentin restera finalement dans son club de toujours.

Lassé des mauvais résultats du FC Barcelone et en conflit avec sa direction, Lionel Messi serait maintenant prêt à claquer la porte du club catalan. Une situation critique qui ne date pas d’hier, dans la mesure où celui qu’on surnomme La Pulga avait déjà gelé les discussions pour la prolongation de son contrat expirant en 2021 il y a quelques semaines. Ainsi, Lionel Messi serait maintenant à bout et songerait plus que jamais à quitter le Barça, alors que des clubs comme le PSG ou l’Inter sont annoncés comme de possibles points de chute. Mais aux yeux du journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’attaquant argentin n’ira nulle part cet été et finira par rester au FC Barcelone, d’autant plus qu’aucun club n’aurait lancé d’opération pour le recruter prochainement.

« Mon point de vue est qu'il va rester à Barcelone »