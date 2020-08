Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’Arabie Saoudite va désormais s’attaquer au rachat de l’OM ?

Publié le 21 août 2020 à 11h30 par T.M. mis à jour le 21 août 2020 à 12h55

Intéressé depuis plusieurs mois désormais par le rachat de Newcastle, le fonds public d’investissement de l’Arabie voit son projet se heurter à un mur. Un échec qui pourrait bien inciter ces investisseurs à se tourner vers un autre club : l’OM. De quoi donc à nouveau relancer le feuilleton de la vente du club phocéen.

Depuis la sortie médiatique tonitruante de Mourad Boudjellal, le dossier de la vente de l’OM fait énormément parler sur la Canebière. Ancien patron du RCT, il avait annoncé été porteur d’un projet pharaonique pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt. Au fil des jours, le mystère a été levé sur ce projet incarné par Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires franco-tunisien, et accompagné par des investisseurs venus du Moyen-Orient. Déterminé à ramener l’OM sur le devant de la scène, Ajroudi a ainsi fait part d’ambitions XXL, évoquant notamment les noms de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des fans phocéens, déçus de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Mais c’est sans compter sur le propriétaire américain. Malgré les nombreuses manoeuvres en face, McCourt n’a jamais cédé et ne semble pas le vouloir. Pour lui, tout serait très clair : l’OM n’est tout simplement pas à vendre. De quoi ébranler les ambitions de Mohamed Ayachi Ajroudi, qui a d’ailleurs vu son allié de la première heure, Mourad Boudjellal, se mettre en retrait. Un coup dur, mais pour autant, le dossier de la vente du club marseillais ne serait pas enterré puisque c’est désormais l’Arabie Saoudite qui pourrait directement s’impliquer dans l’affaire.

A défaut de Newcastle, l’OM ?