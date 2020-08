Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt ne veut pas vendre, Eyraud voit loin pour l’OM…

Publié le 19 août 2020 à 5h00 par T.M.

Résistant au forcing de Mohamed Ayachi Ajroudi, Frank McCourt a vu Jacques-Henri Eyraud annoncer la couleur pour la suite du projet de l’OM.

Le feuilleton de la vente de l’OM n’en finit plus de faire parler, mais face à Mohamed Ayachi Ajroudi, Frank McCourt campe sur ses positions et compte bien rester à la tête du club phocéen. D’ailleurs, sur la Canebière, suite à la nomination de Pablo Longoria, on est entré dans une nouvelle du projet de l’Américain, signe que ce dernier imagine donc son avenir du côté du Vélodrome. Entre McCourt et l’OM, cela pourrait donc continuer encore quelques années et Jacques-Henri Eyraud espère d’ailleurs que celles-ci seront marquées par plusieurs succès.

« Ramener l’OM dans le top 20 européen »