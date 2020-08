Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente encore un énorme coup avec Pini Zahavi !

Publié le 19 août 2020 à 2h45 par A.M.

Habitué à travailler avec Pini Zahavi sur le marché, Leonardo pourrait de nouveau frapper fort puisqu'il s'intéresse à Wilfried Zaha.

Cet été, Leonardo a plusieurs dossiers chauds à gérer et cherchera notamment à se renforcer dans différents secteurs de jeu. Le poste de milieu de terrain semble être la priorité, tandis qu'il faudra également recruter un latéral de chaque côté de la défense. Mais ce n'est pas tout. En effet, avec le départ attendu d'Eric Maxim Choupo-Moting, qui fera suite à celui d'Edinson Cavani, le PSG devra probablement recruter un attaquant afin d'épauler Mauro Icardi. Et dans cette optique, un nom a refait surface.

Zaha, le gros coup de l'été à Paris ?