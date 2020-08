Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente à la Fekir pour Villas-Boas ?

Publié le 19 août 2020 à 2h30 par A.M.

Alors que le contrat de Florian Thauvin prend fin en juin 2021, l'Olympique de Marseille peut espérer récupérer 20M€ dans ce dossier, à l'image du départ de l'OL de Nabil Fekir l'été dernier.

« On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe ». Il y a quelques jours, Pablo Longoria, le nouveau directeur du football de l'Olympique de Marseille, se confiait sur la situation de Florian Thauvin dont le contrat prend fin en juin 2021. Une prolongation semble difficilement envisageable ce qui contraindrait le club phocéen à vendre son international français afin de ne pas le voir partir libre. Dans cette optique, l'OM peut espérer récupérer une somme intéressante.

L'OM peut espérer vendre Thauvin pour 20M€