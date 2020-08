Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’agite en coulisses pour Florian Thauvin !

Publié le 18 août 2020 à 8h15 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat à l’OM, Florian Thauvin est bien évidemment dans une situation délicate. Ce qui ne manque pas d’éveiller l’intérêt de plusieurs clubs en Europe.

Arrivé il y quelques jours à l’OM, Pablo Longoria a déjà du pain sur la planche. Le « Head of Football » du club phocéen a de nombreux dossiers épineux à gérer parmi lesquels Florian Thauvin. Cadre offensif de l’effectif d’André Villas-Boas, le champion du monde est toutefois dans une situation particulière. En effet, il n’a plus qu’un an de contrat et alors qu’une prolongation semble encore loin, il pourrait partir libre l’été prochain… à moins qu’il ne soit vendu dès cet été pour récupérer quelques millions d’euros. Forcément, avec le contexte actuel, Thauvin a tout de la bonne affaire à saisir. Et bien que l’attaquant marseillais avait récemment fait part de sa volonté de rester à l’OM pour la saison prochaine, les prétendants sont tout de même à l’affût.

Du monde est intéressé !