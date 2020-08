Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin est encore loin de quitter l’OM !

Publié le 17 août 2020 à 3h45 par T.M.

A un an de la fin de son contrat avec l’OM, Florian Thauvin est annoncé dans le viseur de l’Atalanta Bergame. Toutefois, ces rumeurs en provenance d’Italie seraient loin d’être la vérité.

Arrivé il y a quelques jours à l’OM, Pablo Longoria a déjà plusieurs dossiers épineux à gérer. Il a notamment le cas Florian Thauvin, qui suscite énormément d’interrogations. Le champion du monde n’a plus qu’un an de contrat et une prolongation semble encore loin. Sera-t-il alors vendu cet été pour éviter de le voir partir libre l’été prochain ? En Italie, on a évoqué avec insistance ces derniers jours un vif intérêt de l’Atalanta Bergame pour Thauvin. Des discussions auraient même déjà débuté selon les médias transalpins. Néanmoins, au sein du l’OM, on donne une version bien différente de ce feuilleton.

Rien n’a bougé !