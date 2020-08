Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin prend une decision radicale pour son avenir !

Publié le 16 août 2020 à 2h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin aurait refusé de prolonger, ce qui le rapproche d'un départ, notamment vers l'Atalanta.

« On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe ». Pour ses premiers mots publics en tant que directeur du football de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'est prononcé sur le cas épineux de Florian Thauvin, dont le contrat expire dans un an. Des discussions sont à venir. Et pour cause, s'il ne prolonge pas, le Champion du monde devra être vendu sous peine de le voir quitter l'OM libre dans un an. Et le danger se précise.

Thauvin a refusé de prolonger