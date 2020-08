Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est chaud pour Florian Thauvin !

Publié le 15 août 2020 à 8h30 par A.C.

Florian Thauvin, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021, pourrait bien partir à l’étranger.

C’est l’un des dossiers à régler pour l’Olympique de Marseille, cet été. Considéré comme un cadre de l’effectif, Florian Thauvin n’a plus qu’une année de contrat. Il a plusieurs fois annoncé vouloir poursuivre à l’OM, notamment pour y disputer la Ligue des Champions, mais sa vente pourrait résoudre pas mal de problèmes ! Thauvin reste en effet l’un des joueurs de l’OM avec la plus grosse valeur marchande et TMW a révélé que l’Atalanta étudierait le coup. Les récents adversaires du PSG en Ligue des Champions chercheraient des renforts sur les ailes et Thauvin serait un profil particulièrement apprécié.

Thauvin, le gros coup de l’Atalanta ?