Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Longoria sur l’avenir de Thauvin !

Publié le 13 août 2020 à 11h15 par D.M.

Le « Head of Football » de l’OM, Pablo Longoria a évoqué l’avenir de Florian Thauvin. L’Espagnol a indiqué que ce dossier sera étudié dans les prochains jours et a affiché le souhait de conserver le joueur dans l'effectif.

Récemment nommé « Head of Football » de l’OM, Pablo Longoria doit gérer l’épineux dossier Florian Thauvin. Sous contrat jusqu’en 2021, l’international français n’a toujours pas prolongé son contrat et pourrait quitter le club libre la saison prochaine. En effet, le 10 Sport vous annonçait le 9 mars dernier que l’OM n’avait pas offert de nouveau contrat à Florian Thauvin. Et la situation n’aurait pas bougé. L’Equipe annonçait le 31 juillet dernier que le club marseillais n’aurait toujours rien proposé au joueur qui figurerait sur les tablettes de nombreux clubs européens à l’instar de l’Atalanta Bergame.

« On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours »